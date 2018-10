Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Zwei Kinder an ...

Kassel: Zwei Kinder an Unfällen auf Schulweg beteiligt; Polizei gibt Hinweise zur Schulwegsicherung

Kassel - Bei zwei Verkehrsunfällen in Kassel am heutigen Dienstagmorgen waren jeweils Kinder betroffen, die sich auf dem Weg zur Schule befanden. Eines der Kinder verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich, und kam ins Krankenhaus. In diesem Zusammenhang weist die Polizei insbesondere jetzt zu Schulbeginn nach den Herbstferien auf die Möglichkeiten der Schulwegsicherung hin.

Es ist wichtig, Kindern die möglichen Gefahren und Risiken auf ihrem Schulweg bewusst zu machen. Der kürzeste Weg ist nicht immer der sicherste. Die Eltern sollten eine Vorbildfunktion im Straßenverkehr einnehmen, den Kindern mögliche Lösungen und Verhaltensweisen aufzeigen. Speziell zur dunklen Jahreszeit ist helle, zum Teil reflektierende, Kleidung empfehlenswert. Außerdem kann eine Fahrradprüfung vor dem ersten Radfahren in Betracht gezogen werden

Verkehrsunfälle auf Schulweg

Der erste Unfall passierte gegen 7:30 Uhr in der Schönfelder Straße in Kassel-Wehlheiden. Ein zehnjähriger Junge befuhr mit seinem Fahrrad den rechten Bürgersteig der Schönfelder Straße. Als er auf Höhe der Gräfestraße unvermittelt vor einem Auto ohne Absteigen einen Zebrastreifen überquerte, konnte der Pkw-Fahrer offenbar nicht mehr rechtzeitig anhalten, woraufhin der Junge zu Boden fiel. Glücklicherweise verletzte er sich bei dem Sturz nach den ersten Erkenntnissen nicht. Gegen 8:00 Uhr ereignete sich dann der zweite Unfall in der Leipziger Straße, auf Höhe der dortigen Bushaltestelle "Unterneustädter Kirchplatz". Laut derzeitigem Ermittlungsstand überquerte ein 13-jähriges Mädchen die Straße trotz einer roten Ampel. Auch hier konnte das Abbremsen der Autofahrerin einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und das Mädchen zog sich dabei die schweren Verletzungen zu.

