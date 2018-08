Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Zwei Verletzte ...

Kassel: Zwei Verletzte nach eskalierter Auseinandersetzung: Ermittler suchen unbekannten Zeugen mit dunkelblauem Kombi

Kassel - Am gestrigen Sonntagabend eskalierte eine Auseinandersetzung zweier Männer in Höhe der Martin-Luther-King-Schule in der Schillerstraße. In Folge des Streits erlitten beide Verletzungen, darunter auch Schnittverletzungen vermutlich von einem Messer, die anschließend ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Einer der Beteiligten, ein 37-Jähriger aus Kassel, gab zudem an, von dem anderen, ihm aus der Trinkerszene bekannten 50-Jährigen beraubt worden zu sein. Der genaue Sachverhalt ist derzeit noch unklar. Die mit den weiteren Ermittlungen wegen Verdachts des schweren Raubes betrauten Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen. Insbesondere der bislang unbekannte Fahrer eines dunkelblauen Kombis mit "KS" Kennzeichen, zu dessen Auto sich die Auseinandersetzung verlagert hatte, könnte möglicherweise zur Klärung des Sachverhalts beitragen.

Wie die Ermittler berichten, ereignete sich die Tat gegen 19:10 Uhr. Der bei der Polizei bekannte und verletzte 37-Jährige aus Kassel hatte die Polizei gerufen. Der 50-Jährige, ebenfalls aus Kassel, war anschließend während der Behandlung durch den Rettungsdienst in der Nähe festgenommen worden. Gegenstand des Streites soll nach Angaben einer der Männer eine gemeinsame Bekannte gewesen sein, die sich wegen des Streits in den in der Schillerstraße stehenden dunkelblauen Kombi des unbekannten Zeugen geflüchtet habe. Der Wagen war bei Eintreffen der ersten Streifen am Tatort nicht mehr vor Ort.

Die Ermittler des K 35 bitten den Fahrer dieses dunkelblauen Kombis mit KS-Kennzeichen oder andere, bislang nicht bei der Polizei bekannte Zeugen, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

