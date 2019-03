Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kassel: Zweifacher ...

Kassel: Zweifacher Einbrecher in einem Fall durch Bewohnerin verscheucht - Zeugen gesucht

Kassel - Einen bislang unbekannten Einbrecher, der in der Nacht zum heutigen Freitag im Kasseler Stadtteil Süsterfeld in zwei Häuser einzudringen versuchte, verscheuchte in einem Fall die hellhörig gewordene Bewohnerin des einen Tatobjekts. Die Polizei sucht zu diesen Vorgängen nun mögliche Zeugen.

Wie die Ermittler berichten, hatte die Bewohnerin kurz nach Mitternacht im Glockenbruchweg verdächtige Geräusche aus dem Erdgeschoss ihres Hauses wahrgenommen. Beim Nachsehen auf dem Balkon sah sie, dass ein unbekannter Mann auf ihrer Terrasse stand und sich dort am Eingang zu schaffen machte. Da sie augenblicklich schrie, ließ der erschrockene Täter von seinem Vorhaben ab und flüchte in unbekannte Richtung.

Eine zweite Tat zeigte nach Entdeckung am heutigen Morgen ein weiterer Geschädigter, ebenfalls wohnhaft im Glockenbruchweg, bei der Kriminalpolizei an. Diese wird seitens der jetzt ermittelnden Beamten des K 21/22 der Kasseler Kripo dem vermutlich gleichen Täter zugeordnet. Dort hatte der Unbekannte ebenfalls versucht, in das Gebäude einzubrechen, was ihm aber scheinbar misslang.

Täterbeschreibung

Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, konnte die im ersten Fall hellhörig gewordene Bewohnerin eine grobe Personenbeschreibung abgeben. Danach soll es sich um einen Mann mit einer Größe zwischen 175 und 185 cm und schlanker beziehungsweise normaler Statur handeln. Er war dunkel gekleidet. Die Zeugin vermutet eine blaue Jeans und eine dunkle Jacke oder Hoodie als Kleidung. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen.

Zeugen, die Hinweise zu diesen Sachverhalten oder verdächtigen Personen, die in der Nacht rund um den Glockenbruchweg wahrgenommen wurden, geben können, bittet die Polizei in Kassel sich unter 0561 - 9100 zu melden.

