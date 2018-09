Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Kaufungen (Landkreis ...

Kaufungen (Landkreis Kassel): Vermeintliche Werkzeugdiebe in Garage überrascht; Während der Fahndung Zufallsfestnahme und Drogenfund

Kassel - Am gestrigen Abend betraten zwei unbekannte Männer ein Grundstück in Oberkaufungen. Während einer in die Garage ging, wartete der andere auf dem Grundstück. Offenbar durch den hinzugekommenen Hauseigentümer gestört, ergriffen die vermeintlichen Diebe die Flucht und entkamen unerkannt ohne Beute. Während der Fahndungsmaßnahmen wollten Zivilbeamte vier Jugendliche kontrollieren, die sich in Höhe der Haltestelle an der Gesamtschule aufhielten. Einer ergriff sofort die Flucht, konnte aber kurze Zeit später gestellt werden. Bei ihm fanden die Beamten Betäubungsmittel und eine Feinwaage.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ging der Geschädigte kurz nach 22 Uhr in der Freiheiter Straße in Oberkaufungen vor seine Haustür und hörte dort plötzlich Geräusche aus seiner Garage, die er auf Grund eines abgestellten Anhängers nicht verschließen konnte. Als er die Garage öffnete, sah er einen Unbekannten in einer Ecke kauernd, der nach seiner Ansprache mit seinem vermeintlichen Mittäter sofort die Flucht ergriff. In der Garage waren bereits mehrere Koffer mit Elektrowerkzeugen bereitgestellt worden, die der Tatverdächtige offensichtlich klauen wollte.

Der Unbekannte aus der Garage kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 1,80 m groß, ca. 25 bis 30 Jahre alt, schlanke Statur; bekleidet mit einem grauen T-Shirt, einer olivgrünen knielangen Hose und Turnschuhen. Das Gesicht hatte er mit einer grauen Wollmütze mit Sehschlitzen vermummt.

Zufallstreffer während der Fahndung

Während der Fahndungsmaßnahmen wollten drei Beamte des Kriminaldauerdienstes eine Gruppe von vier jugendlichen Personen, eine Frau und drei Männer, kontrollieren. Nachdem sie sich als Polizeibeamte ausgewiesen hatten, ergriff einer der Jugendlichen sofort die Flucht, konnte aber kurze Zeit später von zwei Kriminalbeamten eingeholt und festgenommen werden. Der Grund seiner Flucht klärte sich schnell. Der 17-Jährige aus Kaufungen hatte offensichtlich nichts mit dem versuchten Diebstahl aus der Garage zu tun, dafür aber 11 Gramm Marihuana und Haschisch sowie eine Feinwaage dabei. Er muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Ihn übergaben die Beamten nach den erforderlichen Maßnahmen später auf der Dienststelle seiner Mutter. Die anderen alle in Kaufungen wohnhaften Jugendlichen, eine 16-Jährige sowie ein weiterer 16- und ein 17-Jähriger, kamen auch nicht als Tatverdächtige für den versuchten Diebstahl in Frage und konnten ihren Weg fortsetzen.

Die Ermittler des Polizeireviers Ost erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise aus der Bevölkerung zu dem versuchten Diebstahl zu bekommen und bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den oder die Diebe geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Jürgen Wolf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Tel. 0561 - 910 1008

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 Fax: 0561/910 10 25 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 0561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de