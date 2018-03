Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Landkreis Kassel / ...

Landkreis Kassel / Vellmar: Falsche Wasserwerker beklauen Seniorin

Kassel - Am gestrigen Dienstagnachmittag ist eine 78 Jahre alte Bewohnerin des Mittelrings in Vellmar Opfer falscher Wasserwerker geworden. Während ein Täter sie ablenkte, entwendete sein Komplize Bargeld aus der Wohnung der Seniorin. Nun bitten die für Trickdiebstähle zuständigen Beamten des K 21/22 der Kasseler Kripo Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kasseler Polizei zu melden.

Gefahndet wird derzeit nach einem Mann, ca. 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß. Er wurde als Deutscher beschrieben mit normaler Figur und kurzen Haaren. Er soll Hochdeutsch gesprochen und ein gepflegtes Äußeres haben. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einem Blaumann und darüber einer blauen Jacke. Er trug zudem eine blaue Schildmütze mit weißer Schrift und Handschuhe. Er führte eine schwarze Mappe und ein gelbes Handy mit. Wie die Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte dieser Mann gegen 15 Uhr bei der 78-Jährigen geklingelt und sich als Mitarbeiter einer Sanitärfirma vorgestellt. Im Nachbarhaus sei es angeblich zu Problemen mit den Wasserleitungen gekommen und nun müsse man in der Wohnung der Seniorin, um den Wasserdruck zu testen. Wie üblich bei dieser Masche, bat der Unbekannte die Seniorin um Unterstützung und beorderte sie in das Badezimmer. Dort drehte der angebliche Handwerker den Wasserhahn auf und ließ die Seniorin mit dem Auftrag zurück, den Druck zu beobachten. Er verschwand kurze Zeit, kehrte wieder zurück und prüfte angeblich auf seinem Handy einige Daten. Es ist zu vermuten, dass er in dieser Zeit seinen Komplizen in die Wohnung ließ und anschließend wieder zurück zur Seniorin ging und dort seinen Mittäter per Handy informierte, dass er in aller Ruhe die Wohnung durchsuchen könne. Nach etwa 10 Minuten verschwand der Mann im Blaumann, was der Seniorin komisch vorkam. Nachdem er die Wohnung verlassen hatte, überprüfte sie, ob etwas entwendet wurde. Im Schlafzimmer wurde sie schließlich fündig. Aus dem Nachtisch fehlten die dort abgelegten 200 Euro.

Nun bitten die Beamten des K 21/22 der Kasseler Kripo Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Torsten Werner Pressesprecher 0561 - 910 1020

