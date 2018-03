Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Landkreis Kassel / ...

Landkreis Kassel / Hofgeismar: Schwarzer Q 7 in der Nacht gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel - Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Hofgeismar einen schwarzen Audi Q 7 gestohlen. Von dem im Jahr 2008 gebauten Pkw mit den amtlichen Kennzeichen HOG-QQ 777 fehlt seitdem jede Spur. Die wegen des Kraftfahrzeugdiebstahls ermittelnden Beamten der Polizeistation Hofgeismar erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Wagens aus der Bevölkerung zu bekommen.

Die Tatzeit des Diebstahls lässt sich momentan auf den Zeitraum zwischen Mittwochabend, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6:50 Uhr, eingrenzen. Wann genau in der Nacht die Täter den in einer Hauseinfahrt im Guderoder Weg abgestellten Q 7 entwendeten und wie sie dabei vorgingen, ist derzeit noch unklar. Die heute Morgen sofort eingeleitete Fahndung nach dem SUV, dessen besonderes Merkmal das Fehlen des Heckscheibenwischers ist, brachte bislang keinerlei Hinweise auf seinen Verbleib.

Zeugen, die in der letzten Nacht in Hofgeismar möglicherweise Verdächtiges beobachten haben und Hinweise zu dem Autodiebstahl oder zum Verbleib des schwarzen Q 7 geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Hofgeismar unter Tel. 05671 - 99280 oder beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 - 9100.

