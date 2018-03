Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Landkreis Kassel: ...

Landkreis Kassel: Diebstahl von neuwertigem Mercedes Sprinter in Wolfhagen

Kassel - Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag haben bisher unbekannte Täter einen hellbeigen Sprinter in Wolfhagen gestohlen.

Der Sprinter wurde vom Fahrzeugnutzer am Freitag gegen 14:00 Uhr in der Geibelstraße abgestellt und von einem Zeugen dort um 17:30 Uhr letztmalig gesehen. Am Samstagmittag musste der 26-jährige Fahrzeugnutzer aus Wolfhagen gegen 13:30 Uhr feststellen, dass der Sprinter in der Zwischenzeit entwendet worden war.

Am hellbeige Sprinter mit einem geschätzten Zeitwert von 25.000 Euro befinden sich auf beiden Fahrzeugseiten Aufkleber in schwarz und blau mit der Aufschrift "Fliesen Pontius". Diese Aufkleber befinden sich ebenfalls an der Motorhaube und der Hecktür.

Die Ermittler des zuständigen Kommissariats K 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib des Sprinters geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

