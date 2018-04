Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Landkreis Kassel - ...

Landkreis Kassel - Lohfelden: Folgemeldung zum Wohnhausbrand: Feuer wurde offenbar fahrlässig verursacht

Kassel - (Beachten sie bitte auch unsere am Samstag, dem 7. April um 10:03 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3910151 veröffentlichte Erstmeldung zu dem Wohnhausbrand in Lohfelden.)

Nach dem Brand eines Wohnhauses in der Straße "Am Feldrain" in Lohfelden in der Nacht zum Samstag übernahmen die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die weiteren Ermittlungen zu dessen Ursache. Bereits gestern hatten sie die Brandstelle besichtigt, am heutigen Vormittag setzten sie die Ermittlungen am Brandort fort. Nach derzeitigem Stand gehen sie davon aus, dass der Wohnhausbrand von einem der dort wohnenden jungen Männer durch den fahrlässigen Umgang mit einem brennenden Gegenstand verursacht worden war. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder einen technischen Defekt haben sich nicht ergeben.

