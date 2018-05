Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Landkreis Kassel / ...

Landkreis Kassel / Lohfelden: Betrunkener Autofahrer schiebt geparkte Autos zusammen; über 20.000 Euro Sachschaden

Kassel - Am Donnerstagmorgen hörten Anwohner in der Bergstraße im Lohfeldener Ortsteil Crumbach einen lauten Knall und sahen, dass ein Autofahrer zwei geparkte Pkw aufeinander geschoben hatte. Die Halter der Fahrzeuge begaben sich zur Unfallstelle und sahen, dass der Fahrer hinter dem geöffneten Airbag im Fahrzeug saß, offensichtlich aber nicht verletzt war. Da zudem noch Alkoholgeruch aus dem Auto drang, verständigten die Geschädigten umgehend die Polizei.

Die Beamten des Polizeireviers Ost berichten, dass sich der Unfall um kurz vor acht Uhr ereignet hatte. Bei ihrem Eintreffen an der Unfallstelle saß der Fahrer, ein 59-jähriger Litauer ohne Wohnsitz in Deutschland, noch auf dem Fahrersitz und wusste zunächst nicht, was passiert ist und wo er sich befindet. Auf Grund der Spuren konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrer mit einem Firmenwagen, Skoda, die Bergstraße in Richtung Talstraße befahren hat. Dabei kam er zu weit nach links und stieß zunächst gegen einen in Gegenrichtung geparkten Volvo, den er auf einen dahinter parkenden Fiat schob. Da der 59-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 1,9 Promille. Er klagte dann doch über Schmerzen, so dass er mit einem RTW in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf knapp 21.000 Euro.

