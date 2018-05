Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Landkreis Kassel / ...

Landkreis Kassel / Habichtswald: Schwarzer Audi Q 5 heute Nacht in Ehlen entwendet

Kassel - Bislang unbekannte Auto-Diebe haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch im Habichtswalder Ortsteil Ehlen einen schwarzen Audi Q 5 gestohlen. Der Eigentümer des Wagens hatte den Diebstahl am heutigen Morgen festgestellt und die Polizei alarmiert. Nun bitten die Ermittler des für Autodiebstähle zuständigen Beamten des K 21/22 der Kasseler Kripo Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden.

Wie die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, habe der schwarze SUV, Baujahr 2017, mit den amtlichen Kennzeichen KS-RS 2108 nach Angaben des Fahrzeugbesitzers, in der Rheinstraße gestanden. Er hatte den Wagen dort am gestrigen Abend, gegen 21:30 Uhr, abgestellt. Am heutigen Mittwochmorgen, gegen 6:30 Uhr, stand der Audi, dessen Wert auf etwa 45.000 Euro beziffert wird, nicht mehr an seinem Platz. In dem Fahrzeug befanden sich noch wichtige Unterlagen sowie eine Geldbörse mit Personaldokumenten und etwa 80 Euro Bargeld. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Fahrzeugs.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Audis geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Christian Salmen -Pressestelle- Tel.: 0561 - 910 1021

