Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Landkreis Kassel: ...

Landkreis Kassel: Gebäudebrand in Trendelburg

Kassel - Am Mittwochmorgen um 01:45 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Polizei in Kassel ein Gebäudebrand in Friedrichsfeld, einem Ortsteil von Trendelburg, gemeldet. Nach Zeugenangaben schlugen zu dieser Zeit Flammen aus den Fenstern im Erdgeschoss. Wenig später brannte das Gebäude, eine leerstehende ehemalige Gaststätte in der Reinhardswaldstraße, in nahezu voller Ausdehnung.

Personen wurden bei dem Brand nach ersten Informationen nicht verletzt.

Angaben zur Brandursache und zur Höhe vom entstandenen Sachschaden sind derzeit noch nicht möglich.

