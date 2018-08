Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Landkreis Kassel: ...

Landkreis Kassel: Regionalkonferenz KOMPASS in Kassel Einladung an die Medienvertreter:

Kassel - Das Polizeipräsidium Nordhessen informiert die Städte und Gemeinden des Landkreises Kassel über die neue Sicherheitsinitiative KOMPASS

Der nordhessische Polizeivizepräsident Eberhard Möller wird am kommenden Donnerstag in Kassel die Bürgermeister der Städte und Gemeinden des Landkreises Kassel in einer Regionalkonferenz über die hessische Sicherheitsinitiative KOMPASS informieren.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, dem 23. August 2018, um 14.00 Uhr, im Kreishaus in der Wilhelmshöher Allee 19-21 in 34117 Kassel statt.

KOMPASS (KOMMunalProgrAmm SicherheitsSiegel) ist ein Angebot des Hessischen Innenministeriums an die Städte und Gemeinden in Hessen und zielt auf eine nachhaltig ausgerichtete Verzahnung und noch engere Zusammenarbeit zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Polizei und Kommune ab. Es sollen passgenaue Sicherheitskonzepte durch die beteiligten Sicherheitspartner Kommune, Polizei, Bürger und weitere gesellschaftliche Akteure umgesetzt werden.

