Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Landkreis Kassel ...

Landkreis Kassel Motorradfahrer verunglückt tödlich

Kassel - Am heutigen Sonntag ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Nähe von Fuldatal-Simmerhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Zierenberg befuhr die Bundessstraße 3 aus Richtung Hann. Münden kommend in Richtung Fuldatal-Simmershausen. Kurz hinter dem Abzweig nach Kassel-Wolfsanger wollte der Kradfahrer in einer Rechtskurve einen Pkw überholen. Hierbei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und prallte gegen die Leitplanke. Der junge Mann rutschte unter der Leitplanke hindurch und kam auf einem angrenzenden Radweg zum Liegen. Durch Ersthelfer sowie Rettungskräfte konnte er zwar an der Unfallstelle noch reanimiert werden, erlag aber kurze Zeit später in einem Kasseler Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Das Motorrad geriet nach dem Aufprall in Brand und wurde vollständig zerstört. Der Schaden wird auf ca. 2000,- EUR beziffert. Fahrbahn und Leitplanke wurden ebenfalls beschädigt, zu dem entstandenen Schaden können noch keine Angaben gemacht werden. Die B 3 wurde im Bereich der Unfallstelle ab 14.40 Uhr voll gesperrt, die Absperrmaßnahmen dauerten zum Berichtszeitpunkt noch an.

Axel Rausch Erster Polizeihauptkommissar

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910 0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit Pressestelle Telefon: 0561/910 10 20 bis 23