Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Landkreis Kassel - ...

Landkreis Kassel - Versuchter Raubüberfall auf Geldinstitut in Lohfelden

Kassel - Am Donnerstag, 7.2.2019, kam es gegen 18.50 Uhr zu einem Überfall auf ein Geldinstitut im Lohfeldener Ortsteil Vollmarshausen, Brunnenstraße. Zu Geschäftsschluss wurde eine 54jährige Bankangestellte durch zwei männliche Personen am Hintereingang der Bank abgepasst. Der Angestellten wurde der Mund zugehalten. Diese begann dann sofort zu schreien, was die Täter vermutlich von einem weiteren Vorgehen abhielt und zur Flucht bewog. Dadurch konnten die Täter kein Geld erbeuten. Beide sollen zwischen 1,80 bis 1,85 m groß sein, waren dunkel gekleidet und maskiert. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Waffe wurde nicht wahrgenommen. Hinweise werden an das Fachkommissariat 11 des Polizeipräsidiums Nordhessen in Kassel unter 0561/9100 erbeten.

Westphal, Polizeihauptkommissar

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910 0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit Pressestelle Telefon: 0561/910 10 20 bis 23