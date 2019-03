Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Landkreis Kassel - ...

Landkreis Kassel - Verkehrsunfall mit Todesfolge in Ahnatal

Kassel - Am 30.3.2019, um 14.35 Uhr, kam es auf der Landesstraße 3217 im Bereich Ahnatal zu einem Zusammenstoß zwischen einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem Motorrad. Der 42jährige Motorradfahrer aus Ahnatal fuhr von Heckershausen in Richtung Kassel Wilhelmshöhe und stieß mit einem Traktor zusammen, der von einem 17jährigen, ebenfalls aus Ahnatal, geführt wurde und die Landesstraße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. Der Jugendliche erlitt einen Schock. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurde ein Gutachter zu den Ermittlungen des Revieres Nord hinzugezogen. Die Landesstraße blieb bis gg. 17.30 Uhr voll gesperrt.

Westphal, Polizeihauptkommissar

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910 0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit Pressestelle Telefon: 0561/910 10 20 bis 23