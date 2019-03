Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Landkreis Kassel - ...

Landkreis Kassel - Verkehrsunfall zwischen Söhrewald und Lohfelden

Kassel - Am 30.3.2019, um 16.35 Uhr, kam es auf der Landesstraße 3236 zwischen Söhrewald-Wellerode und Lohfelden-Vollmarshausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Eine 51jährige Motorradfahrerin aus Lohfelden fuhr mit ihrer Ducati auf der Landesstraße in einer leicht abschüssigen Rechtskurve in Richtung Lohfelden und wurde vermutlich von einer 49jährigen Pkw Fahrerin aus Kassel übersehen, die mit ihrem Seat Mii von einem Parkplatz auf die Landstraße auffuhr. Die Motorradfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und durch den Rettungshubschrauber Christoph 7 in ein Krankenhaus geflogen. Außerdem waren zur Rettung Notarzt, RTW und die Freiwillige Feuerwehr eingesetzt. Durch die Beamten des Polizeirevier Nord wird der Sachschaden an den Fahrzeugen auf 22.000,- EUR geschätzt. Zur Ursachenermittlung wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Westphal, Polizeihauptkommissar

