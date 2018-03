Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Landkreis Schwalm-Eder: ...

Landkreis Schwalm-Eder: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kassel - Am Samstag, 17.03.2018, gegen 17:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 83 zwischen Melsungen und Röhrenfurth zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 41-jährige männliche Person aus Frielendorf befuhr mit ihrem VW Golf die B 83, aus Melsungen kommend, in Richtung Röhrenfurth. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der VW Golf auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW Tiguan. Die beiden Insassen des Tiguans, eine 36-jährige männliche Person und eine 28-jährige weibliche Person (beide aus Körle), wurden durch den Frontalzusammenstoß leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus Melsungen behandelt. Der Fahrer des VW Golf wurde durch den Zusammenstoß aus seinem Fahrzeug geschleudert und dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Kassel geflogen. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Der Gesamtsachschaden beträgt nach vorläufiger Schätzung ca. 30.000,- Euro. Die B 83 war im Bereich der Unfallstelle bis um 19:10 Uhr halbseitig gesperrt.

Frank Jochheim, Polizeihauptkommissar

