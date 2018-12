Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Landkreis Schwalm-Eder: ...

Landkreis Schwalm-Eder: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Gensungen

Kassel - Am Donnerstag, 06.12.2018, gegen 16:40 Uhr, ereignete sich in Felsberg-Gensungen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 6-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Nach Angaben von Zeugen überquerte der 6-jährige, der im Iran geboren wurde und mit seinen Eltern in Gensungen wohnt, an einer Fußgängerampel die Homberger Straße. Dabei drückte er aber nicht den Knopf der Fußgängerampel, sondern lief über die Straße, ohne auf den Straßenverkehr zu achten. Am Unfallort kam es dann zum Zusammenstoß mit einem PKW Mercedes, dessen Fahrer alkoholisiert war. Während der PKW-Fahrer unverletzt blieb, wurde der 6-jährige Junge mit schweren Verletzungen in das Klinikum nach Kassel verbracht. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Verkehrsunfall-Gutachter eingeschaltet. Die Beamten der Polizeistation Melsungen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Frank Jochheim, Polizeihauptkommissar

