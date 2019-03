Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Niestetal : ...

Niestetal (Lkr. Kassel): Erstmeldung: Rauchentwicklung in Wohnhaus im Wiesenweg

Kassel - In einem Wohnhaus im Wiesenweg in Niestetal-Sandershausen im Landkreis Kassel kommt es aktuell zu einer Rauchentwicklung. Die alarmierte Feuerwehr ist mittlerweile vor Ort und an dem Gebäude im Einsatz. Wie die ebenfalls am Ort des Geschehens eingetroffene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, dringt aus Fenstern im Erdgeschoss des Hauses Rauch. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich in der betreffenden Wohnung keine Personen aufhalten. Der Einsatz der Feuerwehr dauert an. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.

Wir berichten nach.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

