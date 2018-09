Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Oberweser (Landkreis ...

Oberweser (Landkreis Kassel): Motorradfahrer muss Auto ausweichen und stürzt: Polizei sucht Fahrer eines hellblauen Mazdas

Kassel - Die Beamten der Polizeistation Hofgeismar suchen derzeit den bislang unbekannten Fahrer eines hellblauen Mazdas mit HOG-Kennzeichen. Er soll am gestrigen Montagabend in Oberweser im Landkreis Kassel einen Verkehrsunfall, bei dem ein 17-Jähriger aus dem Ort leicht verletzt wurde, verursacht haben und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet sein.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife berichtet, war es gegen 18:30 Uhr im Ortsteil Gieselwerder zu dem Unfall gekommen. Der 17-Jähriger befuhr zu dieser Zeit mit seinem Leichtkraftrad die Meierhofstraße in Richtung Brückenstraße. Der hellblaue Mazda soll aus der Straße Pfingstanger nach links auf die Meierhofstraße abgebogen sein und dabei die Vorfahrt des von rechts kommenden Zweirads missachtet haben. Der 17-Jährige musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei fuhr er seitlich gegen die Bordsteinkante und stürzte, wobei er sich am Knöchel verletzte. Der Fahrer des hellblauen Mazdas soll trotz des offenbar von ihm verursachten Unfalls ohne anzuhalten in Richtung Brückenstraße weitergefahren sein. Zeugen hatten gegenüber den Beamten am Unfallort angeben, vom Kennzeichen des flüchtigen Autos HOG-MZ abgelesen zu haben.

Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher oder den hellblauen Mazda mit HOG-Kennzeichen nimmt die Polizei in Hofgeismar unter Tel. 05671 - 99280 oder das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

