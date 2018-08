Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Schauenburg (Landkreis ...

Schauenburg (Landkreis Kassel): Zwei VW California in einer Nacht gestohlen: Täter ließen einen Wagen zurück; Zeugen gesucht

Kassel - Unbekannte Autodiebe haben in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Schauenburg im Landkreis Kassel zwei VW T 6 California im Wert von jeweils rund 70.000 Euro gestohlen. Einen der beiden Wagen ließen sie aus bislang unbekannten Gründen in Tatortnähe zurück, den anderen VW California in der Farbe Gold, mit den amtlichen Kennzeichen WOB-M 9388, nahmen sie mit. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Diebstählen oder dem Abstellen des einen Fahrzeugs in Tatortnähe gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Zunächst hatte ein Bewohner der Wilhelmshöher Straße im Ortsteil Elgershausen gegen 3:30 Uhr in der Nacht zwei Männer beim Diebstahl des VW Californias seines Nachbarn beobachtet und die Polizei alarmiert. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stellte eine Streife den gestohlenen und verlassenen Wagen anschließend in Tatortnähe in der Baunsbergstraße fest. Die Fahndung nach den beiden flüchtigen Tätern führte nicht zum Erfolg. Den grauen VW California, bei dem Manipulationen im Fahrzeuginnenraum zu erkennen sind, stellten die Beamten zur Spurensicherung sicher. Der zweite Diebstahl wurde der Kasseler Polizei heute Morgen gegen 6 Uhr durch den bestohlenen Fahrzeugbesitzer bekannt. Vermutlich ein und dieselbe Tätergruppe hatte im Laufe der Nacht im gleichen Ort, in der Meißnerstraße, ebenfalls zugeschlagen. Dort entwendeten sie den goldfarbenen California, von dem seither jede Spur fehlt. Die Tatzeit kann derzeit nicht näher eingegrenzt werden. Der Diebstahl dürfte nach Einschätzung der Ermittler jedoch in unmittelbarem Zusammenhang und zeitlicher Nähe zu der der Tat in der Wilhelmshöher Straße stehen.

Zeugen, die in Elgershausen möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu den beiden Autodiebstählen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23 Fax: 0561/910 10 25 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit Polizeiführer vom Dienst (PvD) Telefon: 0561-910-0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de