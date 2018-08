Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Schauenburg-Martinhagen ...

Schauenburg-Martinhagen (Landkreis Kassel): Verkehrsunfall auf der L 3215 mit zwei Schwer- und drei Leichtverletzten

Kassel - Am heutigen Dienstag ereignete sich auf der L 3215 ein Verkehrsunfall bei dem alle Unfallbeteiligten verletzt wurden, zwei Personen erlitt dabei schwere Verletzungen, drei Personen leichte Verletzungen.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeirevier Süd-West berichten, ereignete sich der Unfall gegen 16:50 Uhr. Zu dieser Zeit befuhren ein 46-jähriger und ein 20-jähriger mit ihren Fahrzeugen in der genannten Reihenfolge die Landstraße 3215, von Martinhagen kommend, in Richtung Wolfhagen-Istha. Ca. zwei Kilometer nach dem Ortsausgang Martinhagen wollte der 46-jährige nach links in Richtung Balhorn abbiegen und bremste sein Fahrzeug ab. Aus noch nicht geklärter Ursache erkannte der 20-jährige dies zu spät und fuhr auf das abbremsende Fahrzeug auf. Durch den Zusammenprall wurde das Fahrzeug des 46-jährigen in den Gegenverkehr geschoben und stieß hier mit dem Fahrzeug eines 56-jährigen zusammen, der die L 3215 in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 20-jährige schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Durch den Rettungshubschrauber wurde er in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Im vorausfahrenden Fahrzeug des 46-jährigen wurden der Fahrer selbst und seine 68-jährige Mitfahrerin leicht, eine weitere 43-jährige Mitfahrerin schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die 43-jährige wurde durch die Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der 56-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde leicht verletzt.

Aufgrund der Rettungs - und Bergungsarbeiten war die L 3215 für ca. 1 ½ Stunde gesperrt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich zurzeit nicht genau beziffern lässt.

Neben den Beamten des Polizeirevier Süd-West waren der Rettungshubschrauber, ein Notarztwagen, mehrere Rettungswagen und die FW Bad Emstal im Einsatz.

Die weiteren Unfallermittlungen werden vom zuständigen Polizeirevier Süd-West geführt.

