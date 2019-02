Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Schwalm-Eder-Kreis - ...

Schwalm-Eder-Kreis - Gebäudebrand in Fritzlar

Kassel - Am Freitag, 15.2.2019, wurde um 1.08 Uhr der Brand an einem Hotel in Fritzlar am Marktplatz gemeldet. Dieser konnte durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr Fritzlar abgelöscht werden. Aus ungeklärter Ursache war ein Feuer im Bereich der Küche entstanden. Die Hotelgäste konnten die Räumlichkeiten unbeschadet verlassen. Vorsichthalber wurde ein RTW hinzugezogen, es blieb aber bei keiner verletzten Person. Das Hotel ist weiterhin bewohnbar. Nach vorläufigen Schätzungen der eingesetzten Beamten der Polizeistation Fritzlar könnte sich der Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden heute durch das zuständige Kommissariat 10 der Polizeidirektion Schwalm-Eder geführt.

Westphal, Polizeihauptkommissar

OTS: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_44143.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen Grüner Weg 33 34117 Kassel Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910 0 E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit Pressestelle Telefon: 0561/910 10 20 bis 23