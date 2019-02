Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Schwalm-Eder-Kreis ...

Schwalm-Eder-Kreis Korrekturmeldung zur Pressemeldung "Fritzlar-Brand der Zimmerei wurde durch technischen Defekt ausgelöst"

Kassel - In der Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder von heute, 13.50 Uhr, wurde mitgeteilt, dass der Brand am 15.02.2019 in einer Zimmerei in Fritzlar durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sei. Richtig ist, dass sich dieses Ermittlungsergebnis auf einen Brand am 23.02.2019, gegen 00.25 Uhr, in einer Möbelschreinerei in Guxhagen, ebenfalls Schwalm-Eder-Kreis, bezieht. Siehe hierzu unsere Pressemitteilung vom 23.02.2019, 04.04 Uhr, Polizei Nordhessen PvD.

Axel Rausch Erster Polizeihauptkommissar

