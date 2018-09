Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Vellmar: Auto landet im ...

Vellmar: Auto landet im Biergarten; Gas mit Bremse verwechselt

Kassel - Glück im Unglück, so lautet die Bilanz eines Unfalls am gestrigen Sonntagabend in Vellmar, der sich gegen kurz nach 18 Uhr in der Kasseler Straße ereignete. Eine Autofahrerin verwechselte nach den ersten Ermittlungsergebnissen bei ihrem Automatikfahrzeug offenbar Gas und Bremse und kam von der Fahrbahn ab. Sie krachte in einen dortigen Biergarten und kam erst an einer Hauswand zum Stehen. Glücklicherweise hielten sich zu dieser Zeit dort keine Gäste mehr auf und die 41 Jahre alte Autofahrerin aus Espenau blieb selbst unverletzt.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, war die 41-Jährige auf der Triftstraße unterwegs und hielt zunächst an der Kasseler Straße an, um nach links abzubiegen. Beim anschließenden Anfahren kam die Fahrerin mit ihrem Wagen zu weit nach rechts, fuhr einen erhöhten Bordstein im Haltestellenbereich hinauf und trat offenbar aufs Gas. Der Wagen schoss in den Biergarten und blieb erst an der Mauer der dortigen Gaststätte stehen. Zuvor war ein Zierzaun und an dem Gebäude eine Dachrinne beschädigt worden. Diesen Schaden und den am Auto bezifferten die Beamten mit rund 5.000 Euro.

