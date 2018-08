Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Vellmar (Landkreis ...

Vellmar (Landkreis Kassel): Mann holt sich Auskunft auf Polizeiwache und setzt sich anschließend drogenberauscht ans Steuer: Festnahme

Kassel - Nachdem er wegen einer Frage zu einem Ermittlungsverfahren auf der Wache des Polizeireviers Nord in Vellmar erschienen war, hat sich ein offenbar drogenberauschter 31-Jähriger am gestrigen Montagmittag, gegen 13:20 Uhr, an das Steuer seines Wagens gesetzt und ist vom Parkplatz losgefahren. Da die Beamten beobachteten, dass nicht seine ihn begleitende Freundin, sondern tatsächlich er sich auf den Fahrersitz gesetzt hatte, durfte er die Dienststelle anschließend erneut betreten, diesmal in Begleitung einer Streife. Dort schlug ein Test auf verschiedene Drogen im Urin des 31-Jährigen aus Kassel an, weshalb die Beamten ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen ließen. Da er auch keinen Führerschein besitzt, muss er sich neben der Drogenfahrt nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Er hatte angegeben, dass er eigentlich nur für seine Lebensgefährtin ausparken wollte, da diese das nicht könne. Da die Frau einen Führerschein besitzt, musste aber letzten Endes sie das Auto fahren.

