Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Vellmar (Landkreis ...

Vellmar (Landkreis Kassel): Einbrecher wird von Mitarbeiterin gestört; Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Fitnessstudio

Kassel - Heute, am Mittwochmorgen, kurz vor 6 Uhr, überraschte eine Mitarbeiterin eines Fitnessstudios in der Brüder-Grimm-Straße in Vellmar vermutlich einen Einbrecher. Als sie gerade die Tür aufschloss, nahm sie noch für einen kurzen Moment eine Person im Gebäude wahr. Dem Täter gelang es jedoch unerkannt zu flüchten. Bereits bereitgestelltes Diebesgut hatte er zurückgelassen. Die Zeugin wählte sofort den Notruf und mehrere Streifen der umliegenden Reviere begaben sich in die Fahndung nach dem Flüchtigen. Beamte des Kriminaldauerdienstes fuhren zum Tatort und begannen mit der Spurensuche. Demnach ist der bislang Unbekannte über ein Seitenfenster des Studios eingebrochen und so in die Räumlichkeiten gelangt. Hier durchsuchte er ein Büro und die Anmeldung und erbeutete Bargeld. Bevor er noch weitere Gegenstände an sich nehmen konnte, störte ihn die Zeugin, sodass er von der Tatausführung abließ und sofort die Flucht ergriff. Vermutlich stieg er wieder aus dem aufgebrochenen Fenster nach draußen und flüchtete dann in unbekannte Richtung. Eine Absuche nach dem Täter verlief ohne Erfolg.

Die Ermittler des für Einbruchsdelikte zuständigen Kommissariats 21 /22 der Kasseler Kripo suchen daher nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang eine verdächtige Person wahrgenommen haben und Hinweise auf den Einbrecher geben können. Bitte melden Sie sich telefonisch unter der 0561 - 9100.

Monique Düker Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1020

