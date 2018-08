Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Kassel Am Altmarkt

Kassel - Am 24.8.2018, um 20.27 Uhr, kam es in Kassel im Bereich Altmarkt zu einem Verkehrsunfall. Der 19jährige, polnische Fahrer eines Kleintransporters fuhr auf der Kurt-Schuhmacher-Straße in Richtung An der Fuldabrücke und missachtete dabei die Rotlicht zeigende Ampel, so dass es zum Zusammenstoß mit einem Pkw kam, der aus der Gegenrichtung nach links in die Brüderstraße abbiegen wollte. Der Fahrer des Kleintransporters wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Insassen des Pkw, zwei Erwachsene und eine Jugendliche, wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Durch die Beamten des Revier Mitte wird der Gesamtschaden auf über 20.000,- EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Westphal, Polizeihauptkommissar und Polizeiführer vom Dienst

