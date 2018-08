Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Versuchter Raub zum ...

Versuchter Raub zum Nachteil eines Tipico Wettbüros in Kassel

Kassel - Am Freitag, 24.8.2018, gg. 16.30 Uhr, betrat eine maskierte, männliche Person ein Wettbüro in der Holländischen Straße in Kassel und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Aufgrund einer energischen Erwiderung des Angestellten des Wettbüros floh der Täter, der eine Plastiktüte mit sich führte, aus dem Wettbüro, ohne Beute in Richtung Henkelstraße. Dieser wird wie folgt beschrieben: Männlich, heller Hauttyp, schlank, geschätzt auf 30 - 40 Jahre, bekleidet mit hellblauer Kapuzenjacke, schwarzer Jogginghose mit Muster, auf dem rechten Hosenbein ein großer weißer Tiger, linkes Hosenbein weiß gemustert. Trug dunkle Turnschuhe mit weißen Sohlen.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Kassel unter T. 0561/9100.

Westphal, Polizeihauptkommissar und Polizeiführer vom Dienst

