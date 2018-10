Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Wahlsburg (Landkreis ...

Wahlsburg (Landkreis Kassel): Unbekannte brechen in Supermarkt ein und verursachen Schaden in Höhe von 20.000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Kassel - In der vergangenen Nacht drangen bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt in Wahlsburg-Lippoldsberg ein und erbeuteten zahlreiche Tabakwaren. Dabei gingen sie mit so massiver Gewalt vor, dass sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro anrichteten. Da die Täter unerkannt die Flucht ergreifen konnten, sucht die Polizei in Hofgeismar jetzt nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die Beamten der Hofgeismarer Polizei berichteten, ereignete sich der Einbruch in den frühen Morgenstunden des heutigen Montags, gegen 04:00 Uhr. Demnach haben die Täter beim Eindringen in den Markt in der Schulstraße in Lippoldsberg einen Alarm ausgelöst. Sie sind mit massiver Gewalt gegen die Eingangstür vorgegangen. Sie rissen zunächst den Türrahmen der Eingangstür aus dessen Verankerung und traten dann die Scheiben der darauf folgenden Zwischentür ein. Danach begaben sie sich in den Kassenbereich, drückten die Jalousien der Zigarettenständer gewaltsam hoch und entwendeten Zigaretten im Wert von rund 9.000 Euro. Noch bevor die vom Sicherheitsunternehmen unterrichtete Polizei vor Ort eintraf, war den Tätern die Flucht in unbekannte Richtung gelungen.

Die Ermittlungsgruppe der Hofgeismarer Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich telefonisch unter der 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei oder unter 05671 - 99280 bei der Polizei in Hofgeismar zu melden.

