Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Werra-Meißner-Kreis - ...

Werra-Meißner-Kreis - Vermisste Person aus Eschwege - Fahndungsaufruf

Kassel - Seit dem 22.3.2019, 11.10 Uhr, wird die 27jährige Daniela K. aus der elterlichen Wohnung in Eschwege vermisst. Frau K. dürfte mit einem silbergrauen Opel Corsa, Kennzeichen ESW-DK 20, in unbekannte Richtung unterwegs sein. Frau K. ist 1,64 m groß, Brillenträgerin und hat blonde, schulterlange Haare. Sie ist bekleidet mit einem Wollmantel in beige und rosefarbenen Sneakern. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort werden an die Polizei in Eschwege, T. 05651/925-0, oder an die Leitstelle der Polizei in Kassel, 0561/9100, erbeten.

Westphal, Polizeihauptkommissar

