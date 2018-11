Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Wolfhagen (Landkreis ...

Wolfhagen (Landkreis Kassel): Diebespärchen täuscht Kassiererin und erbeutet fast 800 Euro; Polizei sucht Zeugen

Kassel - Eine bislang unbekannte Frau und ein derzeit unbekannter Mann täuschten am gestrigen Dienstagabend in einem Supermarkt in Wolfhagen einer Kassiererin vor, Geld wechseln zu wollen. Während des Wechselvorgangs lenkte das Pärchen die Mitarbeiterin geschickt ab, sodass sie sich in den Besitz von rund 800 Euro bringen und anschließend flüchten konnten. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder eventuell zu einem möglichen Fluchtfahrzeug machen können.

Gegen 22:15 Uhr meldete sich der Leiter eines Supermarktes aus der Schützeberger Straße in Wolfhagen telefonisch bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Nordhessen. Zum Feierabend wäre ein hoher Fehlbetrag in einer der Kassen aufgefallen. Dieser könnte gegebenenfalls mit einem Wechselfallenbetrug im Zusammenhang stehen und man benötige die Polizei. Eine Streife der Polizeistation Wolfhagen begab sich sofort an den Tatort und befragte die anwesenden Mitarbeiter. Demnach schilderte die 18-jährige Kassiererin, dass sie ein ihr unbekanntes Pärchen gegen 19:30 Uhr an der Kasse ansprach. Sie wollten einen 50 Euro-Schein gewechselt haben. Daraufhin öffnete sie die Kasse und die beiden Personen verwickelten sie plötzlich in ein Gespräch. Sie lenkten die junge Frau geschickt ab, sodass sie nicht bemerkte, wie einer von ihnen vermutlich in die Kasse griff und mehrere Scheine herauszog. Danach verließen die Trickdiebe die Filiale und flüchteten in unbekannte Richtung. Durch die Kassiererin können die Personen wie folgt beschrieben werden:

Männlicher Täter Weibliche Täterin - Normale Statur - Normale Statur - 1,80 m bis 1,85m - 1,70 m bis 1,75 m - Mitte / Ende 30 Jahre alt - Mitte / Ende 30 Jahre alt - Kurze, schwarze Haare - Lange, braune Haare - Südländische Erscheinung - Trug einen Nasenring - Südländische Erscheinung

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Wolfhagen suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter oder ein mögliches Fluchtfahrzeug geben können. Bitte melden Sie sich unter der Tel. 05692 - 982900 oder 0561 - 9100.

Monique Düker Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1020

