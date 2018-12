Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Wolfhagen (Landkreis ...

Wolfhagen (Landkreis Kassel): Diebe klauen Kartons mit 216 Whisky-Flaschen im Wert von rund 7.500 Euro von Lkw-Ladefläche: Zeugen gesucht

Kassel - Hochprozentige Beute machten bislang unbekannte Diebe in der Nacht zum heutigen Dienstag auf einem Autohof an der A 44 bei Wolfhagen. Die Täter hatten die Plane des Sattelaufliegers eines geparkten Lkw aufgeschnitten und von der Ladefläche offenbar 18 Kartons mit je zwölf Flaschen "Chivas Regal Whisky" gestohlen. Die 216 Flaschen haben zusammen einen Wert von etwa 7.500 Euro. Die mit den weiteren Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls betrauten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können.

Eine Streife der Polizeistation Wolfhagen war gegen 5 Uhr am heutigen Morgen zu dem Autohof "Elsinger Höhe" an der A 44 gerufen worden. Der aus Bulgarien stammende 44-jährige Fahrer des Sattelzuges hatte die beschädigte Plane des Aufliegers und den Diebstahl am Morgen nach seiner Ruhepause entdeckt. Wie er den Beamten zu verstehen gab, hatte er den Sattelzug am Montagabend, gegen 20:30 Uhr auf dem Parkplatz des Autohofes abgestellt. Von dem Diebstahl selbst habe er nichts mitbekommen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Whisky-Kartons mit einem Fahrzeug abtransportierten.

Zeugen, die den Ermittlern der Polizeiautobahnstation Baunatal Hinweise auf die Täter, ihr Fahrzeug oder den Verbleib der 18 Kartons mit den insgesamt 216 Flaschen "Chivas Regal Whisky" geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

