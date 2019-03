Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel / Zierenberg : ...

Zierenberg (Lkr. Kassel): Autodiebe schlagen in der Nacht zweifach zu und klauen zwei hochwertige Pkw: Polizei bittet um Hinweise

Kassel - In Zierenberg im Landkreis Kassel schlugen offenbar professionell agierende Autodiebe in der Nacht zum heutigen Dienstag gleich zweifach zu. Sie entwendeten in der Straße "An der Kriebecke" einen weißen Mercedes-Benz GLE 350d 4Matic im Wert von ca. 60.000 Euro und in der Breslauer Straße eine schwarze Audi A 6 Limousine im Wert von ca. 40.000 Euro. Die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo schließen aufgrund von Erkenntnissen aus vergangenen Verfahren nicht aus, dass sich die Tätergruppe bereits am Vortag in Zierenberg oder umliegenden Gemeinden aufgehalten hatte. Sie erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung der Fälle, Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, möglicherweise mit auswärtiger oder ausländischer Zulassung, aus der Bevölkerung zu bekommen.

Die beiden Autodiebstähle waren von den betroffenen Fahrzeugbesitzern jeweils am heutigen Dienstagmorgen bemerkt worden. Im Fall des in der Breslauer Straße gestohlenen Audis mit dem amtlichen Kennzeichen KS-AZ 50 lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum zwischen gestern Abend, 20:30 Uhr und heute Morgen, 7:30 Uhr eingrenzen. Vergleichbares berichtet auch der Besitzer des gestohlenen Mercedes mit dem Kennzeichen KS-JN 1111 aus der Straße "An der Kriebecke". Er konnte die Tatzeit auf 22:00 Uhr am gestrigen Abend und 6:15 Uhr am heutigen Morgen eingrenzen. Die heute Morgen nach Mitteilung der Diebstahlsopfer sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung nach den beiden gestohlenen Autos führte bislang nicht zum Erfolg. Wie die Täter vorgingen und wann genau sie in der Nacht zuschlugen, ist derzeit nicht bekannt.

Die Ermittler des K 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht, aber auch am gestrigen Montag in Zierenberg oder umliegenden Gemeinden verdächtige Personen oder Fahrzeuge, möglicherweise mit auswärtiger oder ausländischer Zulassung beobachtet haben, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

