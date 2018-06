Polizeipräsidium Oberhausen / 3 Verletzte bei Unfall mit ...

3 Verletzte bei Unfall mit Streifenwagen

Oberhausen - Oberhausen, Mülheimer Strasse 05.06.2018, 01.03 h

Zur Unfallzeit befuhr ein Streifenwagen der Oberhausener Polizei die Mülheimer Strasse in nördlicher Fahrtrichtung. Ein 20 Jahre alter Mann befuhr zu diesem Zeitpunkt diese Strasse in entgegengesetzter Richtung. In Höhe einer Zufahrt zu einem Schnellrestaurant bog der Fahrer dieses PKW nach links ab und prallte in den entgegenkommenden Streifenwagen. Durch den Unfall wurde die 19 jährige Beifahrerin des Verursachers leicht verletzt. Die 53 unnd 54 Jahre alten Polizisten wurden ebenfalls leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 40000 Euro.



