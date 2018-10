Polizeipräsidium Oberhausen / 5-Zentner-Bombe wird heute gegen ...

5-Zentner-Bombe wird heute gegen 16 Uhr in Holten entschärft

Oberhausen - In Oberhausen Holten am Sportplatz von GW Holten ist heute bei Bauarbeiten eine englische 5-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, die heute gegen 16 Uhr vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung entschärft wird.

Im Umkreis von 250 Metern von der Fundstelle sind 450 Haushalte betroffen, die ihre Wohnungen verlassen müssen. Alle betroffenen Personen bzw. Haushalte werden durch Lautsprecherdurchsagen oder persönlich durch die Bediensteten des städtischen Außendienstes über die bevorstehende Evakuierung informiert. Personen, die im Umkreis von 500 Metern von der Fundstelle wohnen, dürfen ihre Wohnungen für die Zeit der Entschärfung nicht verlassen. Sie werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Für Personen, die keine Möglichkeit haben, anderweitig unterzukommen, wird die Feuerwehr Oberhausen am Marktplatz Holten einen Bus zur Verfügung stellen. Eine Hotline zur allgemeinen Auskunft ist unter der Rufnummer 0208 825-2054 eingerichtet.

Auf folgenden betroffenen Straßen werden entsprechende Sperrstellen eingerichtet, sodass eine Zufahrt in den Gefahrenbereich ab 15:30 Uhr nicht mehr möglich ist.

Betroffene Straßen innerer Kreis: - Lützowstraße Höhe Hausnummer 45 - Drostenkampstraße Ecke Langenbergstraße - Langenbergstraße Kreuzung Bahnstraße - Otto-Roelen-Straße am Parkplatz Oxea - Flugstraße am Jugendzentrum - Bahnstraße Ecke Elisenstraße - Elisenstraße Ecke Robert-Bosch-Straße

Betroffene Straßen äußerer Kreis: - Bahnstraße am Holtener Marktplatz, Ecke Kapellenstraße - Kastellstraße Ecke Mittelstraße - Wasserstraße Ecke Kastellstraße - Weg an der Kastellschule - Lützowstraße Höhe Hausnummer 85 - HOAG Fahrradtrasse Höhe Lohfeldstraße und Lützowstraße - Bahnstraße Ecke Holzstraße - Weißensteinstraße Ecke Im Waldteich - Weißensteinstraße Ecke am Bunker - Grashofstraße Ecke Holtsteg - Flugstraße am Spazierweg

Aktuelle Infos gibt es auf den Facebook-Seiten der Polizei Oberhausen und der Oberhausener Berufsfeuerwehr.

