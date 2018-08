Polizeipräsidium Oberhausen / 7 Wohnungseinbrüche angezeigt - 6 ...

7 Wohnungseinbrüche angezeigt - 6 davon gescheitert - Gefahr noch nicht gebannt!

Oberhausen - Die Zahlen der wöchentlich veröffentlichten Wohnungseinbruchsradare deuten auch in diesem Jahr erneut auf stark sinkende Fallzahlen in Oberhausen hin. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Gefahr durch reisende Einbrecherbanden bereits gebannt ist!

Gut gesicherte Wohnungstüren leisten Einbrechern lange genug Widerstand, damit sie aufgeben. Glauben Sie nicht? Ist aber so!

In der vergangenen Woche haben Oberhausener ihre Polizei in sieben Fällen nach einem Wohnungseinbruch alarmiert. In sechs dieser Fälle gelang den Tätern das Eindringen in Einfamilien- und Reihenhäuser oder Wohnungen nicht, weil Türen und Fenster gut gesichert oder Nachbarn wachsam waren. In einem Fall verteidigte ein Hund die Wohnung und schlug Einbrecher in die Flucht.

Fast täglich fahnden zivile und uniformierte "Spezialtruppen" in unseren Stadtteilen nach reisenden Wohnungseinbrechern. Neben den Tageswohnungseinbrechern, die in den Vormittagsstunden und am frühen Nachmittag und im Schutz der Anonymität von Mehrfamilienhäusern nach günstigen Gelegenheiten suchen, bei den Nachbarn klingeln und auf unkontrollierten Einlass hoffen, damit sie dann ungestört die Wohnungstüren aufbrechen können, stehen jetzt auch wieder Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften auf "dem Speiseplan" der Kriminellen.

Durch dicht bewachsene Gärten schleichen sie sich auf Terrassen und brechen Türen und Fenster auf.

Achten Sie jetzt verstärkt auf verdächtige Personen und Vorgänge in Ihrem Viertel!

Rufen Sie sofort über Notruf 110 Hilfe!

Wir kommen schnell und überprüfen das - mit SICHERHEIT!

