Polizeipräsidium Oberhausen / Angetrunkener Unfallfahrer ...

Angetrunkener Unfallfahrer flüchtet und randaliert

Oberhausen - Am Samstag, 30.03.2019, gegen 00:15 Uhr, befuhr ein 48jähriger Oberhausener mit seinem PKW die Bremener Straße. Infolge seines übermäßigen Alkoholkonsums kam er von der Straße ab und prallte gegen 2 geparkte PKW. Er verursachte hierbei einen Gesamtschaden von ca. 8000EUR. Statt nun anzuhalten setzte er seine Fahrt lieber fort. Er konnte kurz darauf im Rahmen der Fahndung mit seinem PKW angetroffen werden. Der Oberhausener wurde einer Wache zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein und seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Auf der Wache gab er plötzlich an, Schmerzen zu haben, so dass er mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt werden sollte. Auf halber Strecke begann er jedoch im RTW zu randalieren und versuchte, einen der Sanitäter ins Gesicht zu schlagen. Mit vereinten Kräften wurde der Oberhausener überwältigt und anschließend einem Krankenhaus zugeführt. Er wird sich neben der Unfallflucht auch einer Körperverletzung zu verantworten haben.

RS

