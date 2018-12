Polizeipräsidium Oberhausen / Aufmerksame Anwohnerin verhindert ...

Aufmerksame Anwohnerin verhindert Einbruch in Kiosk

Oberhausen - Am Freitag, 07.12.2018, um kurz vor Mitternacht, hörte eine rüstige Anwohnerin von der Straße her komische Geräusche. Als sie vorsichtig am Fenster Nachschau hielt, sah sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite mehrere dunkel gekleidete Männer, die offensichtlich versuchten, in den dortigen Kiosk einzubrechen. Sie verhielt sich ruhig, benachrichtigte über den Notruf die Polizei und teilte dort ihre Beobachtungen mit. Mit sofort entsandten starken Polizeikräften konnten noch am Tatort 4 Einbrecher angetroffen werden, die tatsächlich versucht hatten, die Rolläden des dortigen Kiosk aufzuhebeln. Alle 4 wurden vorläufig festgenommen. Der Einbruchsversuch blieb somit im Versuchsstadium stecken. Die Männer hatten einen Fluchtwagen dabei, in dem diverse Einbruchswerkzeuge gelagert waren. Die Werkzeuge und der PKW wurden sichergestellt. Insgesamt ein schöner Erfolg für die Polizei Oberhausen, der maßgeblich durch den wertvollen Hinweis und v.a. das richtige Verhalten der Anwohnerin zustande kam. In ähnlich gelagerten Fällen sollten Zeugen sich ebenfalls ruhig verhalten, die Szene weiter beobachten und sofort die Polizei über den Notruf 110 anrufen.

(RS)

