Polizeipräsidium Oberhausen / Flüchtiger Unfallfahrer lässt ...

Flüchtiger Unfallfahrer lässt verletzte Frau zurück

Oberhausen - Am Montag, 03.12.2018, gegen 15:30 Uhr, fuhr auf der Holtener Straße in Höhe der Karlstraße ein roter VW Polo auf einen vorausfahrenden PKW der Marke Skoda auf. Die 41jährige Skodafahrerin schlug bei dem Aufprall mit dem Kopf auf das Lenkrad. Als sie ausstieg, fiel sie plötzlich zu Boden. Mehrere Verkehrsteilnehmer kümmerten sich sofort um sie, während der VW Polo mit hoher Geschwindigkeit die Unfallstelle verließ. Mehrere aufmerksame Zeugen merkten sich das Kennzeichen und teilten es der Polizei mit. Bei Eintreffen der Polizei wurde die Frau in einem RTW behandelt. Sie wurde kurz darauf einem Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär verblieb. Im Rahmen der Fahndung wurde der unfallflüchtige PKW kurz darauf auf der Tirpitzstraße verlassen aufgefunden. Dortige Anwohner beobachteten 2 männliche Personen, die aus dem PKW stiegen und in Richtung Sterkrader Innenstadt flüchteten. Der Unfallwagen wurde sichergestellt und es wurden sofort weitere Ermittlungen durchgeführt, die weitere Hinweise zu den beiden Insaßen erbrachten. Die Fahndung nach den beiden Personen verlief bislang negativ. Zwar sind die beiden Insaßen zum jetzigen Stand noch flüchtig, doch es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, wann der Unfallfahrer und sein Beifahrer ermittelt sind.

(RS)

OTS: Polizeipräsidium Oberhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/62138 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_62138.rss2

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen Leitstelle Telefon: 0208/8260 E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de https://oberhausen.polizei.nrw