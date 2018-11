Polizeipräsidium Oberhausen / Flüchtiger Unfallfahrer verliert ...

Flüchtiger Unfallfahrer verliert erst sein Kennzeichen und dann seinen Führerschein

Oberhausen - Am Samstag, 17.11.2018, um 06:20 Uhr, hörte ein Anwohner an der Bottroper Straße einen lauten Knall in Höhe der Vikariestraße und hielt auf der Straße Nachschau. Er sah, dass 2 Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel mit umgeknickten Masten auf dem Boden lagen und benachrichtigte daraufhin die Polizei.

Bei Eintreffen der Polizei wurde ein Schaden in Höhe von ca. 1000EUR festgestellt. Der Unfallfahrer hatte sich unerkannt mit seinem PKW in Richtung Bottrop entfernt.

Bei der Spurensuche vor Ort fanden die eingesetzten Beamten in der Nähe des Unfallortes ein auswärtiges amtliches Kennzeichen. Augenscheinlich gehörte es zum Unfallfahrzeug und war beim Unfall abgerissen worden.

Bei der parallel eingeleiteten Fahndung wurde der PKW auf der Essener Straße unfallbeschädigt aufgefunden. Ein Fahrer war weit und breit nicht zu sehen.

Über das amtliche Kennzeichen konnte letztlich eine Anschrift in Oberhausen ermittelt werden, wo der Unfallfahrer gegen 08:30 Uhr auch angetroffen wurde. Er gab sofort alles zu. Auch, dass er unter Einfluss alkoholischer Getränke gefahren sei. Er wurde daraufhin zur Polizeiwache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der PKW des Unfallfahrers wurde sichergestellt. Sein Führerschein wird zeitnah eingezogen. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt. Die Verkehrszeichen konnten notdürftig wieder aufgerichtet werden.

