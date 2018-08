Polizeipräsidium Oberhausen / Frontalzusammenstoß von 2 PKW auf ...

Frontalzusammenstoß von 2 PKW auf der Mellinghofer Straße zwischen Rudolfstraße und Essener Straße

Oberhausen - Am Samstag, 25.08.2018, gegen 03h, befuhr eine 35jährige Oberhausenerin mit ihrem PKW die Mellinghofer Straße in Richtung Essener Straße. Vermutlich infolge ihrer alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit geriet sie in den Gegenverkehr, wo sie mit dem PKW einer 51jährigen Oberhausenerin frontal zusammenstieß. Beide PKW-Fahrerinnen wurden leicht verletzt. An beiden PKW entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20.000EUR. Die alkoholisierte Fahrerin musste sich einer Blutprobe unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

RS

