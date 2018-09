Polizeipräsidium Oberhausen / Handynutzung so gefährlich wie ...

Handynutzung so gefährlich wie Trunkenheit am Steuer - Erwischt: 802 im ersten Halbjahr -

Oberhausen - Allein im ersten Halbjahr hat die Oberhausener Polizei schon 802 Fahrzeugführer erwischt, die vorschriftswidrig elektronische Geräte am Steuer genutzt haben. Die Dunkelziffer ist dabei enorm hoch. Vermutet wird: Etwa die Hälfte aller Autofahrer benutzt das Mobiltelefon während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung. In der Altersgruppe der 30 bis 44-jährigen nutzen das Smartphone sogar 77% am Steuer.

Dazu sollte jeder wissen: Telefonieren und Texten während der Fahrt erhöht das Unfallrisiko erheblich. Bereits das Telefonieren ist so gefährlich wie das Fahren mit mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut.

Vorschriftswidrige Nutzung elektronischer Geräte (meist Handy)

Grundsätzlich geht es nicht nur um die Nutzung von Handys, sondern die vorschriftswidrige Nutzung elektronischer Geräte (Tablets, Video Player, ...).

Von der Oberhausener Polizei geahndet: Verstöße 2017: 782 Erstes Halbjahr Verstöße 2018: 802 Erstes Halbjahr

Darum: sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick

Polizeipräsidium Oberhausen

