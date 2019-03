Polizeipräsidium Oberhausen / Karnevalssonntag in Oberhausen ...

Karnevalssonntag in Oberhausen weitgehend friedlich

Oberhausen - Am Karnevalssonntag in Oberhausen kamen über 90.000 Jecken trotz des schlechten Wetters zum Karnevalszug in die Innenstadt und feierten weitgehend friedlich.

Trotzdem kam es zu mehreren karnevalstypischen Einsätzen, bei denen die Oberhausener Polizei konsequent einschritt. Insgesamt wurden 6 Platzverweise erteilt und 5 Personen in Gewahrsam genommen. Es kam zu 3 Körperverletzungsdelikten, 5 Beleidigungen und einem Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte.

Nach dem Brand des Motivwagens am Samstag in Osterfeld liegen der Polizei zurzeit noch keine neuen Erkenntnisse vor. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt; eine Person erlitt schwerste Brandverletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang aufzuklären.

