Polizeipräsidium Oberhausen / Keine Entwarnung - ...

Keine Entwarnung - Taschendiebstähle zweimal in Sterkrade und jeweils einmal am Centro und Hauptbahnhof unterwegs

Oberhausen - Gestern, 25.03.2019 sind Taschendiebe insgesamt viermal in Oberhausen tätig gewesen. Mögliche Hinweise zu den Taten bitte an das Kommissariat 22 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Gegen 11:00 Uhr ist eine 76jährige Frau vermutlich in einem Bekleidungsladen an der Bahnhofstraße in Sterkrade bestohlen worden. Die alte Dame hatte ihre Tasche mit der Geldbörse an ihrem Rollator befestigt. Beim Bezahlen an der Kasse stellte sie fest, dass ihre Börse weg war.

Gegen 11:40 Uhr ist eine 71jährige Frau vermutlich in einer Haushaltswarenfiliale an der Bahnhofstraße in Sterkrade bestohlen worden. Ihre Geldbörse hatte sie in ihren Einkaufskorb gelegt. Während sie an einem Regal stand hatte sie das Gefühl, es würde sich eine Person in ihrem Rücken aufhalten. Möglicherweise ist zu diesem Zeitpunkt die Geldbörse entwendet worden.

Ein 68jähriger ist vermutlich zwischen 12:00 und 13:30 Uhr in einer Bäckerei am Centro bestohlen worden. Der Mann war in Begleitung und kauft erst an der Theke des Geschäftes ein. Er hielt sich weiter in dem Cafe auf, die Geldbörse befand sich in einer ledernen Umhängetasche. Gegen circa 13:30 Uhr bemerkte er den Verlust der Börse. Beute waren in allen Fällen Bargeld, Bankkarten und Personaldokumente.

Betont werden muss immer wieder, Geldbörsen dicht am Körper zu tragen. Auf keinen Fall locker in einer Umhängetasche, einem Einkaufskorb, an einem Einkaufswagen oder Rollator hängend aufbewahren.

Zwischen 16:00 - 16:20 Uhr ist eine 33jährige vermutlich in einem Linienbus bestohlen worden. Ihr Mobiltelefon trug die Frau außen in einer Jackentasche. Gegen 16:00 Uhr fuhr sie zunächst mit der SB94 von der Uhlandstraße in Richtung Hauptbahnhof. Vermutlich ist das Handy im Bus oder am Hauptbahnhof entwendet worden.

Eine Trageweise dicht am Körper hätte den Diebstahl hier möglicherweise ebenfalls verhindert.

