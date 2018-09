Polizeipräsidium Oberhausen / Nächtliche Verkehrskontrolle führt ...

Nächtliche Verkehrskontrolle führt zur Festnahme

Oberhausen - Am Mittwoch, den 19.09. gegen 00:15 Uhr, fiel zwei Polizeibeamten im Ortsteil Schwarze Heide ein Fahrradfahrer auf, der ohne Beleuchtung auf dem Geh-/Radweg unterwegs war. Die Polizisten kontrollierten denn 28-jährigen Mann. Der Oberhausener gab an, keinen Personalausweis dabei zu haben. Und von hier an wurde es kurios: Als er seine Bauchtasche öffnete, um nach Ausweisdokumenten zu suchen, fiel den erfahrenen Polizisten auf, dass er ein kleines Werkzeug dabei hatte, das zur Verarbeitung von Drogen benutzt wird. Daraufhin gab er zu, noch weitere Drogen bei sich zu führen. Auf erneute Nachfrage gab er seinen Namen, sein Geburtsdatum sowie seine Wohnanschrift an. Jedoch konnte er weder einen einzigen Namen eines Nachbarn nennen, noch die Polizisten zu seiner Anschrift führen. Er habe, so die fadenscheinige Ausrede, seinen Schlüssel nicht dabei, seine Mutter sei auch nicht daheim, weshalb er jetzt nicht an seine Dokumente gelangen könne, um seine Identität zu bestätigen.

Als die Polizeibeamten ihm mitteilten, dass er nun auf die Wache zur Identitätsfeststellung mitgenommen werden müsse, gab er schließlich seinen richtigen Namen preis und gab zudem zu, dass ein Haftbefehl wegen einer nicht gezahlten Geldsumme gegen ihn vorläge. Er wurde festgenommen. Nach Zahlung der geforderten Geldstrafe konnte er den Polizeigewahrsam wieder verlassen.

