Polizeipräsidium Oberhausen / #Personenfahndung - Mann raubt ...

#Personenfahndung - Mann raubt 70-Jähriger Halskette

Oberhausen - Eine ältere Dame wurde bei einem Spaziergang am Dienstag (16.10.) gegen 22 Uhr Opfer eines Raubes. Sie sei mit ihren beiden Hunden auf der Marktstraße/Elsässer Straße unterwegs gewesen, als ein Mann auf sie zugekommen sei und plötzlich angefangen habe, ihre Taschen zu durchsuchen. Dann habe der Täter so lange an ihrem Jackenkragen gerissen, bis sie hörte, wie ihre Halskette riss. Erst dann ließ der Täter von der 70-Jährigen ab und flüchtete mit der Kette.

Der Täter wird von der Oberhausenerin wie folgt beschrieben: Er ist augenscheinlich Italiener und ca. 1,75 Meter groß. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jacke, an deren Rücken roter Stoff zu sehen war und die vermutlich zu einem Jogginganzug gehört. Über seinen Kopf hatte er eine Kapuze gezogen. Er trug helle Turnschuhe. Wenn Sie etwas gesehen haben und Hinweise zum Tatverlauf oder Täter geben können, dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat KK 12 unter der Telefonnummer 0208-8260 oder per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

OTS: Polizeipräsidium Oberhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/62138 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_62138.rss2

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen Pressestelle Telefon: 0208/826 22 22 E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de https://oberhausen.polizei.nrw