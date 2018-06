Polizeipräsidium Oberhausen / #Personenfahndung: Versuchter ...

#Personenfahndung: Versuchter Totschlag - Täter gesucht

Oberhausen - Nach einer brutalen Tat am 6.5.2018 sucht die Polizei nun gezielt mit einem Phantombild nach dem Täter. Es war ein Sonntagabend gegen 21.18 Uhr als ein noch unbekannter Mann in Höhe Havensteinstraße 32 völlig unvermittelt auf einen 29-Jährigen einschlug. Dieser ging Richtung Innenstadt und telefonierte währenddessen mit seiner Freundin, als der Täter ihm im Vorbeigehen und ohne Vorwarnung mit der Faust ins Gesicht schlug. Das tat er mit einer solchen Wucht, dass der junge Mann zu Boden fiel. Anschließend lief der Täter zehn Meter weiter, drehte sich um und bemerkte, dass sein Opfer sich regte und aufstehen wollte. In diesem Moment machte er wieder kehrt und nahm, während er auf sein Opfer zuging, eine Bierflasche in die Hand, die zufällig auf der Steinmauer stand. Er zerbrach diese und schlug damit gegen den Kopf des 29-Jährigen, der eine circa sechs Zentimeter lange Schnittwunde erlitt und wieder in sich zusammensackte.

Dann trat der Täter noch einige Male kräftig auf den Kopf des Mannes ein, der auf dem Boden lag und laut schrie. Das machte er so lange, bis die Schreie schließlich verstummten. Erst dann ließ er von dem Verletzten ab und flüchtete in Richtung Geibelstraße. Das Opfer erlitt eine Schädel-Basis-Fraktur sowie ein Schädel-Hirn-Trauma. Die Polizei sucht nun mit einem Phantombild, das von einem Spezialisten des LKA anhand von Zeugenaussagen erstellt worden ist, nach dem Täter. Dieser ist ca. 1,80 - 1,85 Meter groß, etwa 25 - 35 Jahre alt, hat eine kräftige Statur, vermutlich Deutscher, trug zur Tatzeit einen Bart, hat mittellange blonde Haare, die zu einem kleinem Zopf gebunden waren.

Kennen Sie den Täter oder können Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Dann melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0208 8260 oder per E-Mail Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de.

OTS: Polizeipräsidium Oberhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/62138 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_62138.rss2

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen Pressestelle Telefon: 0208/826 22 22 E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -