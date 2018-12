Polizeipräsidium Oberhausen / Portemonnaie geraubt - Zeugen gesucht

Portemonnaie geraubt - Zeugen gesucht

Oberhausen - Am späten Nachmittag des 04.12.2018 gegen 17:00 Uhr kam eine 88 Jahre alte Oberhausenerin nach dem Einkauf zurück zu ihrem PKW auf einem Parkplatz des Luchscenters in Sterkrade. Eine unbekannte Person trat dort von hinten an sie heran und raubte ihr das Portemonnaie. Der Täter flüchtete mit einem Fahrrad und kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170cm groß, schmale Statur, dunkel gekleidet und sprach akzentfrei Deutsch. Die 88jährige Oberhausenerin wurde bei der Tat zum Glück nicht verletzt. Zeugen, die die Tat beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Oberhausen unter 0208/826-0.

Bru.

