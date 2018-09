Polizeipräsidium Oberhausen / Seniorin wurde mit der ...

Seniorin wurde mit der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" um ihr Erspartes gebracht

Oberhausen - Montagabend (17.9.) klingelte bei einer 81-jährigen Frau das Telefon. Der Anrufer gab vor, Polizist zu sein. Er erzählte von Einbrechern, die festgenommen worden seien. Dabei sei ein Notizbuch sichergestellt worden, in dem angeblich auch der Name der Seniorin gestanden habe.

Der falsche Polizist verängstigte die ältere Dame, indem er sagte, es sei mit einem baldigen Einbruch in ihre Wohnung zu rechnen. Deshalb benötige er die Information, ob sie Bargeld in ihrer Wohnung habe. Die Seniorin gab ihm Auskunft, auch wenn sie zwischendurch Zweifel hervorbrachte. Der kriminelle Anrufer hatte jedoch auf alle Zweifel eine scheinbar plausible Antwort und überzeugte auf diese Weise die verschreckte Frau.

Sie vereinbarten ein Kennwort zur Übergabe des Geldes an einen angeblichen Kollegen. Dieser erschien dann auch gegen 23:45 Uhr und holte das Geld ab, um es angeblich gegen registrierte Scheine auszutauschen. Der Betrüger blieb auch bei der Übergabe in der Leitung und wiegte die alte Dame in Sicherheit, indem er geschickt auf sie einredete und ihr Verhalten lobte. Zudem kündigte er am nächsten Morgen einen weiteren Polizisten an. Mit diesem könne sie dann das weitere Vorgehen besprechen.

Als der angekündigte Polizist sich nicht meldete, rief sie den Notruf 110 an und musste dort zu ihrem Entsetzen erfahren, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Personenbeschreibung des Geldabholers: zirka 30-40 Jahre alt, zirka 170 cm groß, dunkle kurze Haare, dunkler Teint (südländischer Typ), schlanke bzw. normale Figur. Beim Abholen trug er ein dunkelrotes/weinrotes mit zwei weißen dicken Querstreifen auf dem Sweatshirt.

Wer Montagnacht verdächtige Wahrnehmungen zwischen 22.30 bis 00:00 Uhr im Bereich Mellinghofer Straße / Stadtgrenze Mülheim Dümpten gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 der Polizei Oberhausen unter der Tel.: 0208-8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

Hinweis der Polizei: Immer häufiger treiben falsche Polizisten ihr trügerisches Spiel mit vorwiegend arglosen, älteren Menschen und bringen sie um ihre schwer erarbeiteten Ersparnisse.

Um sich vor der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

- Sobald Geld oder schnelle Entscheidungen gefordert werden, legen Sie auf und beenden das Gespräch.

- Wählen Sie die 110 und teilen Sie uns den Sachverhalt mit.

Eine Bitte an alle Kinder, Enkelkinder und Freunde: Informieren Sie Ihre Lieben über diese miese Betrugsmasche .

OTS: Polizeipräsidium Oberhausen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/62138 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_62138.rss2

Polizei Oberhausen auf www.facebook.com/Polizei.NRW.OB

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Oberhausen Pressestelle Telefon: 0208/826 22 22 E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de https://oberhausen.polizei.nrw

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -